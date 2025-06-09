Над Херсонщиной за неделю сбито 1950 российских БПЛА

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Со 2 по 8 июня российские войска запустили по Херсонщине 2497 дронов разного типа

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает RegioNews .

По его словам, основными целями ударов стали мирные жители и объекты гражданской инфраструктуры.

"На прошлой неделе зафиксировано почти 2500 попыток ударов БпЛА по общинам области. 78% вражеских "крыльев" успешно уничтожены", - подчеркнул Прокудин.

Глава области поблагодарил украинских защитников за профессиональную работу и сохранение жизни людей в прифронтовом регионе.

Напомним, за прошедшие сутки, 8 июня, российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали четверо мирных жителей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 июня россияне атаковали Украину 499 средствами воздушного нападения.