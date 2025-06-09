Масштабна атака РФ: ППО збила понад 270 Shahed та десятки ракет
У ніч на 9 червня росіяни атакували Україну 499-ма засобами повітряного нападу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що армія РФ запустила 479 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. А також:
- 4 аеробалістичні ракетиХ-47 М2 "Кинджал";
- 10 крилатих ракет Х-101;
- 3 крилаті ракети Х-22;
- 2 протирадіолокайційні ракети Х-31П;
- 1 крилату ракету Х-35.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.30 протиповітряною обороною знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника, 292 збито вогневими засобами, 187 – локаційно втрачені.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.
Нагадаємо, на Черкащині зенітники знищили понад 30 російських дронів.
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