На Херсонщині окупанти убили 3 і поранили 19 мирних мешканців
Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 29 населених пунктів Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, через агресію РФ загинули 3 людини, ще 19 отримали поранення, серед яких двоє дітей.
Російські війська завдали ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах.
В результаті пошкоджено 3 багатоповерхівки та 7 приватних будинків.
Окрім цього, окупанти знищили газогони, станцію техобслуговування, складські приміщення, господарчі споруди, гараж, сільськогосподарську техніку та приватні автомобілі.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 2 червня, російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, загинув 40-річний чоловік.