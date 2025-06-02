09:39  02 червня
В Україні 2 червня – мінлива хмарність, місцями дощі та грози
09:09  02 червня
На Львівщині патрульні зупинили п'яного водія маршрутки
08:05  02 червня
На Дніпропетровщині підлітки катували хлопця: поліція розслідує інцидент
UA | RU
UA | RU
02 червня 2025, 08:19

На Херсонщині окупанти убили 3 і поранили 19 мирних мешканців

02 червня 2025, 08:19
Читайте также на русском языке
фото: Wikimapia
Читайте также
на русском языке

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 29 населених пунктів Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, через агресію РФ загинули 3 людини, ще 19 отримали поранення, серед яких двоє дітей.

Російські війська завдали ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах.

В результаті пошкоджено 3 багатоповерхівки та 7 приватних будинків.

Окрім цього, окупанти знищили газогони, станцію техобслуговування, складські приміщення, господарчі споруди, гараж, сільськогосподарську техніку та приватні автомобілі.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 2 червня, російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, загинув 40-річний чоловік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область окупанти обстріли війна цивільна інфраструктура поранені загиблі
Запорізька область під масованими ударами: загинули 5 людей, 9 – поранені
02 червня 2025, 07:43
Росія атакувала Харків балістикою: є постраждалі, серед них – дитина
02 червня 2025, 06:44
У травні росіяни понад 60 разів обстріляли Харків
01 червня 2025, 18:33
Всі новини »
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
Делегація України вже у Стамбулі: коли відбудеться зустріч із росіянами
02 червня 2025, 10:01
В Україні 2 червня – мінлива хмарність, місцями дощі та грози
02 червня 2025, 09:39
Росія атакувала Україну 84 дронами і ракетами: як відпрацювала ППО
02 червня 2025, 09:25
На Львівщині патрульні зупинили п'яного водія маршрутки
02 червня 2025, 09:09
Генштаб розповів про втрати РФ станом на 2 червня
02 червня 2025, 08:40
На Дніпропетровщині підлітки катували хлопця: поліція розслідує інцидент
02 червня 2025, 08:05
Запорізька область під масованими ударами: загинули 5 людей, 9 – поранені
02 червня 2025, 07:43
Херсон під артобстрілом: росіяни вбили 40-річного чоловіка
02 червня 2025, 07:18
До 12 ракет: у Чорному морі перебувають ворожі кораблі
02 червня 2025, 07:01
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »