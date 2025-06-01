У травні росіяни понад 60 разів обстріляли Харків
Протягом травня російські загарбники 64 рази обстріляли Харків. Найчастіше місто атакували дронами типу «Шахед» та «Молнія»
Про це у Телеграмі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.
"Протягом місяця наш Ситуаційний центр зафіксував 64 обстріли міста. Основним ударним інструментом ворога залишаються дрони-камікадзе типу "Шахед" та "Молнія", - зазначив він.
Внаслідок обстрілів 67 осіб зазнали поранень, серед них - дві дитини.
Терехов зазначив, що у травні Росія цілеспрямовано била по цивільних обʼєктах: приватних підприємствах, обʼєкту транспортної інфраструктури, житлових районах, стосовно яких ми незабаром опублікуємо окрему аналітику.
Нагадаємо, у Харкові невідомі обстріляли рейсовий автобус.
Під Вовчанськом окупанти штурмували українські позиції на мотоциклах: кадри знищенняВсі новини »
31 травня 2025, 19:00РФ скинула КАБи на околиці Харкова: пошкоджене підприємство, постраждали цивільні
31 травня 2025, 12:15У ДСНС показали, як гасили пожежу після ударів дронів по Харкову
30 травня 2025, 08:15
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
Уперше у світовій історії сили стратегічної авіації розгромлені прямо на своїх базах ударом дронів
01 червня 2025, 17:19З’явилися подробиці про спецоперацію СБУ, внаслідок якої були знищені літаки стратегічної авіації РФ
01 червня 2025, 16:59Експерт розповів, чи відповість РФ на удари по аеродромах
01 червня 2025, 16:37Командувач Сухопутних військ подав рапорт про відставку: названа причина
01 червня 2025, 16:26У Миколаївській області росіяни атакували цивільних
01 червня 2025, 16:14Росіяни атакували Херсон: одна людина загинула, двоє поранені
01 червня 2025, 15:59Частина Полтави залишилась без світла: названа причина
01 червня 2025, 15:39Стало відомо, хто очолить українську делегацію на переговорах із РФ у Стамбулі 2 червня
01 червня 2025, 15:13Вражено понад 40 літаків: російські аеродроми палають внаслідок унікальної спецоперації СБУ
01 червня 2025, 14:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Всі блоги »