На Херсонщине оккупанты убили 3 и ранили 19 мирных жителей
За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 29 населенных пунктов Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По его словам, из-за агрессии РФ погибли 3 человека, еще 19 получили ранения, среди которых двое детей.
Российские войска нанесли удары по критической и социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам.
В результате повреждены 3 многоэтажки и 7 частных домов.
Кроме этого, оккупанты уничтожили газопроводы, станцию техобслуживания, складские помещения, хозяйственные постройки, гараж, сельскохозяйственную технику и частные автомобили.
Напомним, сегодня утром, 2 июня, российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона, погиб 40-летний мужчина.