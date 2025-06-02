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02 июня 2025, 08:19

На Херсонщине оккупанты убили 3 и ранили 19 мирных жителей

02 июня 2025, 08:19
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фото: Wikimapia
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За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 29 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, из-за агрессии РФ погибли 3 человека, еще 19 получили ранения, среди которых двое детей.

Российские войска нанесли удары по критической и социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам.

В результате повреждены 3 многоэтажки и 7 частных домов.

Кроме этого, оккупанты уничтожили газопроводы, станцию техобслуживания, складские помещения, хозяйственные постройки, гараж, сельскохозяйственную технику и частные автомобили.

Напомним, сегодня утром, 2 июня, российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона, погиб 40-летний мужчина.

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