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02 червня 2025, 06:44

Росія атакувала Харків балістикою: є постраждалі, серед них – дитина

02 червня 2025, 06:44
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ніч на 2 червня Харків зазнав масованої атаки з боку російських військ. Місто обстріляли безпілотниками та балістичними ракетами

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, близько 4:15 ранку три безпілотники влучили у Холодногірський район Харкова. Постраждало шестеро осіб, серед яких семирічний хлопчик.

Вибухи пошкодили будівлі цивільного підприємства, кілька приватних будинків та автомобілі.

Близько 4:45 ранку місто зазнало ще одного удару – цього разу дві балістичні ракети влучили у Київський район.

За попередньою інформацією, одна ракета влучила у дорогу, а інша – поблизу багатоповерхівок. Унаслідок вибухів пошкоджено фасади будинків та вибито вікна.

Інформація про постраждалих уточнюється, проте станом на ранок відомо, що за медичною допомогою після удару ніхто не звертався.

Міський голова закликав мешканців бути обережними, дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог та не ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадаємо, протягом травня російські загарбники 64 рази обстріляли Харків. Найчастіше місто атакували дронами типу "Шахед" та "Молнія".

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