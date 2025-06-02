Херсон під артобстрілом: росіяни вбили 40-річного чоловіка

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомила Херсонська МВА, передає RegioNews.

Так, 2 червня близько 4:00 ранку в результаті артилерійського обстрілу російських військ у Корабельному районі Херсона загинув 40-річний чоловік.

За попередньою інформацією, він отримав травми, несумісні з життям.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Харків зазнав масованої атаки з боку російських військ. Місто обстріляли безпілотниками та балістичними ракетами. Є постраждалі, серед них – дитина.