09:39  02 червня
В Україні 2 червня – мінлива хмарність, місцями дощі та грози
09:09  02 червня
На Львівщині патрульні зупинили п'яного водія маршрутки
08:05  02 червня
На Дніпропетровщині підлітки катували хлопця: поліція розслідує інцидент
UA | RU
UA | RU
02 червня 2025, 07:43

Запорізька область під масованими ударами: загинули 5 людей, 9 – поранені

02 червня 2025, 07:43
Читайте также на русском языке
фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби російські окупаційні війська завдали масованих ударів по Запорізькій області, внаслідок чого загинули п'ятеро мирних мешканців та дев'ятеро отримали поранення

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Івана Федорова, передає RegioNews.

За його словами, ворог здійснив 593 обстріли по 16 населених пунктах області, включаючи:

  • 1 ракетний удар по Запоріжжю;
  • 12 авіаційних обстрілів по Тернуватому, Кам’янському, Гуляйполю, Залізничному та Копані;
  • 351 атаку безпілотниками різної модифікації (переважно FPV) по Запоріжжю, Лобковому, Кам’янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Новодарівці та Васинівці;
  • 6 обстрілів із РСЗВ по Кам’янському, Новодарівці, Малій Токмачці та Лугівському;
  • 223 артилерійські удари по території Біленького, Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Унаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 56 об'єктів — квартири, приватні будинки, автомобілі та інфраструктурні споруди.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Харків зазнав масованої атаки з боку російських військ. Місто обстріляли безпілотниками та балістичними ракетами. Є постраждалі, серед них – дитина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область БПЛА атака російська армія РСЗВ Град цивільна інфраструктура
Херсон під артобстрілом: росіяни вбили 40-річного чоловіка
02 червня 2025, 07:18
Росія атакувала Харків балістикою: є постраждалі, серед них – дитина
02 червня 2025, 06:44
У Миколаївській області росіяни атакували цивільних
01 червня 2025, 16:14
Всі новини »
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
Делегація України вже у Стамбулі: коли відбудеться зустріч із росіянами
02 червня 2025, 10:01
В Україні 2 червня – мінлива хмарність, місцями дощі та грози
02 червня 2025, 09:39
Росія атакувала Україну 84 дронами і ракетами: як відпрацювала ППО
02 червня 2025, 09:25
На Львівщині патрульні зупинили п'яного водія маршрутки
02 червня 2025, 09:09
Генштаб розповів про втрати РФ станом на 2 червня
02 червня 2025, 08:40
На Херсонщині окупанти убили 3 і поранили 19 мирних мешканців
02 червня 2025, 08:19
На Дніпропетровщині підлітки катували хлопця: поліція розслідує інцидент
02 червня 2025, 08:05
Херсон під артобстрілом: росіяни вбили 40-річного чоловіка
02 червня 2025, 07:18
До 12 ракет: у Чорному морі перебувають ворожі кораблі
02 червня 2025, 07:01
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »