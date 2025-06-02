Запорізька область під масованими ударами: загинули 5 людей, 9 – поранені
Протягом минулої доби російські окупаційні війська завдали масованих ударів по Запорізькій області, внаслідок чого загинули п'ятеро мирних мешканців та дев'ятеро отримали поранення
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Івана Федорова, передає RegioNews.
За його словами, ворог здійснив 593 обстріли по 16 населених пунктах області, включаючи:
- 1 ракетний удар по Запоріжжю;
- 12 авіаційних обстрілів по Тернуватому, Кам’янському, Гуляйполю, Залізничному та Копані;
- 351 атаку безпілотниками різної модифікації (переважно FPV) по Запоріжжю, Лобковому, Кам’янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Новодарівці та Васинівці;
- 6 обстрілів із РСЗВ по Кам’янському, Новодарівці, Малій Токмачці та Лугівському;
- 223 артилерійські удари по території Біленького, Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Унаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 56 об'єктів — квартири, приватні будинки, автомобілі та інфраструктурні споруди.
Нагадаємо, у ніч на 2 червня Харків зазнав масованої атаки з боку російських військ. Місто обстріляли безпілотниками та балістичними ракетами. Є постраждалі, серед них – дитина.
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