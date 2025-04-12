Россияне обстреляли медучреждение на Херсонщине: есть раненые

фото: Херсонская ОВА

Россияне обстреляли из артиллерии медицинское учреждение в Херсонской области, в результате чего пострадали двое строителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин , передает RegioNews.

По его словам, в результате артиллерийского удара повреждены стены и выбиты окна в комнате.

Ранения получили двое мужчин — работники строительной компании, которые выполняли ремонтные работы на территории больницы.

Пациенты и медицинский персонал вовремя спустились в укрытие, поэтому никто из них не пострадал, подчеркнул Прокудин.

Напомним, утром в субботу, 12 апреля, кафиры ударили артиллерией по Херсонщине , пострадали двое мужчин.

в ночь на субботу российские захватчики выпустили по Украине 88 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы.

В результате российской атаки пострадали Харьковщина , Киевщина , Одесщина, Днепропетровщина и Донетчина.