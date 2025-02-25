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25 лютого 2025, 13:39

Через ворожий обстріл Херсона постраждала 15-річна дівчина

25 лютого 2025, 13:39
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фото: скриншот із відео
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Учора ввечері російські війська атакували Дніпровський район Херсона. Постраждали шестеро осіб, усі вони госпіталізовані

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, ворог вкотре обрав своєю ціллю житлову забудову. Внаслідок атак потрощено приватні будинки.

Через обстріли постраждали шестеро людей: четверо жінок, чоловік та 15-річна дівчина. У них – вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

Усі потерпілі перебувають у лікарнях. Медики надають їм необхідну допомогу.

На місці "прильотів" працюють фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби, які проводять першочергові ремонтні роботи.

Нагадаємо, російські загарбники ввечері 24 лютого обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона.

Раніше ми повідомляли, в ніч на 25 лютого росіяни атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Зафіксовано влучання двох БпЛА по цивільній інфраструктурі в Сумах. На Київщині російські дрони пошкодили будинки.

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