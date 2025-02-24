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24 лютого 2025, 19:31

Росіяни обстріляли з артилерії Херсон, є постраждалі

24 лютого 2025, 19:31
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фото: ілюстративне
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Російські загарбники ввечері 24 лютого обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей

Як передає RegioNews, про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Фейсбуці.

Окупанти обстріляли місто близько 18:15. Постраждали люди, які на момент атаки перебували надворі. Це 54-річний чоловік і дві жінки віком 31 та 43 роки.

Усіх потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги.

Нагадаємо, 23 лютого російські окупанти атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів РФ загинув цивільний.

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