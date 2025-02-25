На Київщині російські дрони пошкодили будинки: фото наслідків
В ніч на 25 лютого російські безпілотники атакували Київську область. У двох районах зафіксовані руйнування
Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі частково зруйнований приватний будинок та господарські приміщення. Травмована 44-річна жінка. У постраждалої – різана рана ноги, її госпіталізували.
У Фастівському районі також фіксуються пошкодження приватних будинків.
Нагадаємо, раніше у Києві та області рятувальники зафіксували два випадки виявлення залишків ворожих безпілотників.
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