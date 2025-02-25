фото: ДСНС

В ніч на 25 лютого російські війська атакували безпілотниками Суми

Про це повідомляє Сумська МВА, передає RegioNews.

"Влучання двох БпЛА по цивільній інфраструктурі в Сумах. Попередньо, двоє постраждалих. Є пошкодження балконних рам та вікон в багатоповерхівці", – йдеться у повідомленні.

На місці працюють відповідні служби.

Як інформує виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар, "приліт" "шахеда" був біля озера Чеха (водойма розташована в Зарічному районі міста).

"Повилітало дуже багато вікон в багатоповерхівці. На місці працює ДСНС, також поліція", – сказав він у відеозверненні.

За даними ДСНС, у трьох багатоповерхівках та інших будівлях вибуховою хвилею вибито 148 вікон. Рятувальники обстежили територію та надали допомогу постраждалим.

Нагадаємо, вночі 25 лютого російські безпілотники атакували Київську область. У двох районах зафіксовані руйнування.