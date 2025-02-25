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25 лютого 2025, 10:48

У Сумах у пошкодженій багатоповерхівці знайшли тіло жінки

25 лютого 2025, 10:48
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фото: ДСНС Сумщини
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У Сумах в одному із пошкоджених ворожим БпЛА будинків знайшли мертву жінку - обставини її смерті встановлюються

Про це в коментарі Суспільному повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що жінка померла не внаслідок російської атаки. Остаточний висновок про причини смерті буде відомий після результатів розтину.

Тим часом рятувальники обстежили територію, по якій ворог завдав удар безпілотником.

Працівники ДСНС провели обстеження території та надали першу невідкладну підтримку громадянам.

Внаслідок атаки в трьох багатоповерхових житлових будинках та інших приміщеннях вибуховою хвилею вибито 148 вікон.

Також тривають роботи з відновлення вуличного освітлення, зазначили у міській раді.

Нагадаємо, в ніч на 25 лютого окупанти атакували безпілотниками Суми. Окрім того, російські безпілотники атакували Київську область. У двох районах зафіксовані руйнування.

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