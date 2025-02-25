Росія масовано атакує Україну ракетами: що відомо

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В ніч на 25 лютого російські терористи перед запусками ракет знову масовано атакували Україну дронами-камікадзе

Про це повідомили Повітряні сили України, передає RegioNews.

Близько п′ятої години ранку росіяни запустили по Україні крилаті ракети типу Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Енгельса, РФ.

За словами військових, пуски ракет здійснили чотири бомбардувальники.

Українські військові відстежують траєкторію польоту ракет. У разі оголошення повітряної тривоги мешканців закликають негайно прямувати в укриття та стежити за офіційними повідомленнями.

Як повідомляють моніторингові канали, вибухи були чутні на Черкащині та Житомирщині.

По всій території України була оголошена повітряна тривога.

Тим часом Польща підняла у небо військову авіацію через ракетну атаку РФ по Україні.

"Увага, у зв’язку з активністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася робота військової авіації в польському повітряному просторі", — йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Сили оборони Польщі повідомляють, що залучили всі доступні ресурси та засоби, що є в їхньому розпорядженні. Зокрема, приведено в бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Нагадаємо, в ніч на 24 лютого російська армія випустила по Україні 185 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 113 дронів, ще 71 — локаційно втрачені