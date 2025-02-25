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25 лютого 2025, 12:32

Росіяни запустили по Україні 213 БпЛА та сім ракет: як відпрацювала ППО

25 лютого 2025, 12:32
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 25 лютого російські загарбники запустили по Україні сім крилатих ракет Х-101 і 213 безпілотників різного типу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Станом на 11.00 підтверджено збиття шести крилатих ракет Х-101 та 133-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у 9 областях.

Ще 79 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків (зазвичай це відбувається під впливом РЕБ).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина та Житомирщина.

Нагадаємо, в ніч на 25 лютого окупанти також атакували безпілотниками Суми. Зафіксовано влучання двох БпЛА по цивільній інфраструктурі, є постраждалі.

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