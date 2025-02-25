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25 февраля 2025, 13:39

Из-за вражеских обстрелов Херсона пострадала 15-летняя девушка

25 февраля 2025, 13:39
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фото: скриншот с видео
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Вчера вечером русские войска атаковали Днепровский район Херсона. Пострадали шесть человек, все они госпитализированы

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, враг еще раз выбрал своей целью жилую застройку. В результате атак разбиты частные дома.

Из-за обстрелов пострадали шесть человек: четверо женщин, мужчина и 15-летняя девушка. В них – взрывные травмы, контузии и обломочные ранения.

Все пострадавшие находятся в больницах. Медики оказывают им необходимую помощь.

На месте прилетов работают специалисты Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы, которые проводят первоочередные ремонтные работы.

Напомним, российские захватчики вечером 24 февраля обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 25 февраля россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание двух БПЛА по гражданской инфраструктуре в Сумах. В Киевской области российские дроны повредили дома.

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