Росіяни скинули вибухівку з дрона на автівку в Херсоні: серед загиблих — водій "швидкої"
Сьогодні вдень, 13 лютого, російські військові атакували дроном цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Загинули двоє осіб
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За наявними даними, окупанти вдарили по машині близько 16:30.
"Через скидання вибухівки на транспортний засіб травми, несумісні з життям, дістали двоє людей — 58-річна жінка та 62-річний водій "швидкої", який їхав у справах", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 13 лютого російські окупанти обстріляли житлові будинки у Центральному районі Херсона. Внаслідок атаки поранення отримали 48-річний чоловік та 55-річна жінка.
Окупанти обстріляли селище на Харківщині: постраждала жінкаВсі новини »
13 лютого 2025, 16:10Росіяни скинули два ФАБи на Краматорськ: загинув чоловік, серед поранених – діти
13 лютого 2025, 16:35Росіяни атакували дронами припортову інфраструктуру Одещини
13 лютого 2025, 10:30
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
Юридичну академію Ківалова приєднали до Одеського університету ім. Мечникова
13 лютого 2025, 20:27Трамп прямо говорить те, про що думав Байден
13 лютого 2025, 20:24Зеленський анонсував кадрові зміни у Повітряних силах ЗСУ
13 лютого 2025, 19:48Україна не прийме мирних "переговорів" США і РФ без своєї участі, – Зеленський
13 лютого 2025, 19:40У документі про нові санкції РНБО проти олігархів знайшли помилки
13 лютого 2025, 19:28Колишній правоохоронець зробив бізнес на ухилянтах
13 лютого 2025, 19:25СБУ провела масштабну операцію проти торговців зброєю: є затримання у дев'яти областях
13 лютого 2025, 19:21Стрільці, снайпери та розвідники: контрактники 18-24 років обійматимуть лише бойові посади
13 лютого 2025, 19:11Шукав роботу в столиці: 26-річного полтавчанина в Києві будуть судити за наркотики
13 лютого 2025, 19:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?