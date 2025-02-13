фото: Вадим Філашкін

Сьогодні вдень, 13 лютого, російські війська скинули дві авіабомби на місто Краматорськ на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки є жертва та постраждалі, пошкоджені приватні будинки й автівки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, окупанти вдарили по Краматорську близько 12:10. Попередньо, ворог застосував проти цивільних "ФАБ-250" з модулем УМПК.

"Внаслідок влучання засобу ураження по приватному сектору, незважаючи на проведені реанімаційні заходи, загинув 46-річний чоловік. У його брата діагностовано тяжкі тілесні ушкодження та наразі він перебуває у важкому стані", – йдеться у повідомленні.

Крім того, до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, контузією та осколковими пораненнями ушпиталили 47-річного краматорця. Його 84-річна мати та донька 16 років дістали мінно-вибухову травму й контузії. Також через ворожий авіаудар постраждав 18-річний юнак.

Наразі остаточна кількість потерпілих встановлюється. За фактом воєнного злочину правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, вдень 13 лютого російські військові завдали ударів по Краматорську на Донеччині. Повідомлялося про постраждалих.