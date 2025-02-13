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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

""Прилетіло" у багатоповерхівку. Внаслідок атаки окупантів поранення отримали 48-річний чоловік та 55-річна жінка. У потерпілих – мінно-вибухові травми та уламкові поранення", – йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, що чоловіка у середньому стані тяжкості доправили до лікарні, жінка перебуватиме на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, в ніч на 13 лютого РФ атакувала Україну 140 дронами: 85 із них ППО збила, 52 — локаційно втрачені.