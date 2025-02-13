Россияне сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль в Херсоне: среди жертв — водитель "скорой"
Сегодня днем, 13 февраля, российские военные атаковали дроном гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Погибли два человека
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По имеющимся данным, оккупанты ударили по машине около 16:30.
"Из-за сброса взрывчатки на транспортное средство травмы, несовместимые с жизнью, получили два человека — 58-летняя женщина и 62-летний водитель "скорой", который ехал по делам", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 13 февраля российские оккупанты обстреляли жилые дома в Центральном районе Херсона. В результате атаки ранения получили 48-летний мужчина и 55-летняя женщина.
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