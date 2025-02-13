Росіяни атакували дронами припортову інфраструктуру Одещини
В ніч на 13 лютого російські військові здійснили масовану атаку БпЛА по Одещині
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС та Офіс генпрокурора.
Внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали об’єкти припортової інфраструктури Подунав'я. На місцях влучання спалахнули пожежі, рятувальники їх ліквідували.
Також пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад та автотранспорт. Постраждала 51-річна місцева жителька, її госпіталізували.
В Одеському районі пошкоджено подвірʼя приватного домоволодіння.
Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.
Нагадаємо, вранці 13 лютого росіяни атакували дронами Суми. Ворожі БпЛА були спрямовані у приватний житловий сектор.
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