Окупанти обстріляли селище на Харківщині: постраждала жінка
Сьогодні вдень, 13 лютого, російські війська атакували селище Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілів поранена місцева мешканка
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"Постраждала одна жінка, госпіталізована до медичної установи", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 13 лютого російські війська скинули дві авіабомби на місто Краматорськ на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки є жертва та п'ятеро постраждалих, серед них – діти.
Обстріл Краматорська на Донеччині: є пораненіВсі новини »
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