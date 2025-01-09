Російські війська атакували Берислав дронами: є жертви та поранені
Окупаційні військ РФ продовжують тероризувати безпілотниками Берислав на Херсонщині. Вчора та сьогодні внаслідок ворожих атак у місті загинули дві людини, ще троє цивільних постраждали
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, молодий чоловік загинув через удар російського безпілотника 8 січня.
"Ввечері окупанти вдарили по місту з БпЛА. Через скидання вибухівки з дрона поранення, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік", – повідомив Олександр Прокудін
Відомо, що сьогодні вранці російські війська атакували дроном велосипедистку в Бериславі. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 64-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення плеча, попереку та ноги.
Близько 07:00 через атаку дронів постраждали ще двоє мешканців Берислава. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 71-річна жінка та 60-річний чоловік дістали вибухові травми і уламкові поранення. Усіх потерпілих ушпиталили до лікарні.
Прокуратура Херсонщини додала, що вранці 9 січня військові РФ знову атакували безпілотниками кілька вулиць у Бериславі. Внаслідок атак загинув 54-річний чоловік, ще троє цивільних зазнали поранень.
Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 8 січня загинули троє цивільних, 10 мирних мешканців дістали поранення.