16:45  08 січня
Зупинилося серце: на гірськолижному курорті Львівщини помер 12-річний хлопчик
18:47  08 січня
ЗСУ уразили командний пункт російської армії на Донеччині
16:10  08 січня
Трагедія на річці Снов: рятувальники виявили тіло пенсіонера, пошуки 7-річної дитини тривають
UA | RU
UA | RU
09 січня 2025, 12:00

Російські війська атакували Берислав дронами: є жертви та поранені

09 січня 2025, 12:00
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Окупаційні військ РФ продовжують тероризувати безпілотниками Берислав на Херсонщині. Вчора та сьогодні внаслідок ворожих атак у місті загинули дві людини, ще троє цивільних постраждали

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, молодий чоловік загинув через удар російського безпілотника 8 січня.

"Ввечері окупанти вдарили по місту з БпЛА. Через скидання вибухівки з дрона поранення, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік", – повідомив Олександр Прокудін

Відомо, що сьогодні вранці російські війська атакували дроном велосипедистку в Бериславі. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 64-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення плеча, попереку та ноги.

Близько 07:00 через атаку дронів постраждали ще двоє мешканців Берислава. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 71-річна жінка та 60-річний чоловік дістали вибухові травми і уламкові поранення. Усіх потерпілих ушпиталили до лікарні.

Прокуратура Херсонщини додала, що вранці 9 січня військові РФ знову атакували безпілотниками кілька вулиць у Бериславі. Внаслідок атак загинув 54-річний чоловік, ще троє цивільних зазнали поранень.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 8 січня загинули троє цивільних, 10 мирних мешканців дістали поранення.

РФ війна Херсонська ОДА загиблі Херсонська область БПЛА постраждалі Прокудін Олександр Сергійович
Авіаудар по Запоріжжю: кількість поранених збільшилась до 113
09 січня 2025, 08:35
Армія РФ двічі атакувала Сумщину: постраждали пʼятеро людей
08 січня 2025, 21:40
Зеленський відреагував на удар КАБами по Запоріжжю: потрібен тиск на Росію за терор
08 січня 2025, 18:17
Всі новини »
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
Росіяни вдарили трьома КАБами по Херсону: влучили в підприємство і дитсадок, є постраждалі
09 січня 2025, 12:43
На Львівщині Mazda зіткнулася з вантажівкою: загинув чоловік, постраждали два чотирирічні хлопчики
09 січня 2025, 12:10
Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: загинула жінка
09 січня 2025, 11:40
Зовнішня політика США: Трамп і повернення до імперіалістичних ідей
09 січня 2025, 11:21
На Рівненщині у ліцеї вибухнув котел, загинув кочегар
09 січня 2025, 11:08
За добу Росія втратила в Україні понад 1400 солдат
09 січня 2025, 11:05
У Дніпрі через яму на дорозі перекинувся автомобіль
09 січня 2025, 10:55
Теракт біля будівлі ТЦК: у Дніпрі затримали подружжя, яке виготовило вибуховий пристрій
09 січня 2025, 10:40
На Запоріжжі 9 січня оголосили Днем жалоби
09 січня 2025, 10:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
В Києві все буде "Благоустрій"
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »