Авіаудар по Запоріжжю: кількість поранених збільшилась до 113

фото: Запорізька ОВА

Кількість постраждалих через удари ФАБами по середмістю Запоріжжя 8 січня зросла до 113. Внаслідок терористичної атаки Росії загинули 13 цивільних

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За наявними даними, до лікарень міста госпіталізували 59 людей, з них 10 – у важкому стані.

"113 поранених, 10 з них у важкому стані - такі наслідки вчорашньої атаки росіян на Запоріжжя. Тринадцять людей загинуло. Медична допомога надана 113 постраждалим, у тому числі 13-річній дитині", – повідомив Іван Федоров.

Він додав, що через обстріл росіянами Степногірська двоє людей загинули та двоє поранені. Впродовж доби окупанти обстріляли 333 рази 12 населених пунктів Запорізької області. Зокрема ворог здійснив дев'ять авіаційних ударів по Запоріжжю, Степногірську, Темирівці та Малинівці. Надійшло 56 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 8 січня близько 15:40 росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.

Момент атаки росіян на місто потрапив на відеореєстратор.