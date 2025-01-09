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09 січня 2025, 09:45

Росіяни вбили 3 та поранили 10 мешканців Херсонщини

09 січня 2025, 09:45
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби, 8 січня, російські війська атакували близько 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє цивільних,  10 мирних мешканців дістали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Придніпровське, Молодіжне, Садове, Приозерне, Наддніпрянське, Білозерка, Томина Балка, Надеждівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Новоберислав, Дудчани, Золота Балка, Сухий Ставок, Тягинка, Львове, Веселе, Миколаївка, Інженерне, Микільське, Іванівка, Качкарівка, Ольгівка, Новотягинка, Бургунка, Понятівка, Монастирське, Осокорівка, Кізомис, Токарівка, Саблуківка, Зміївка, Червоний Маяк, Козацьке, Одрадокам'янка та Комишани.

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 10 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Загарбники били по житлових кварталах. Окупанти пошкодили дві багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Також росіяни понівечили господарську споруду, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Нагадаємо, кількість постраждалих через удари ФАБами по середмістю Запоріжжя 8 січня зросла до 113. Внаслідок терористичної атаки Росії загинули 13 цивільних.

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