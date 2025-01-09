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Оккупационные войска РФ продолжают терроризировать беспилотниками Берислав Херсонской области. Вчера и сегодня в результате вражеских атак в городе погибли два человека, еще трое гражданских пострадали

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, молодой мужчина погиб из-за атаки российского беспилотника 8 января.

"Вечером оккупанты ударили по городу из БпЛА. Из-за сброса взрывчатки с дрона ранения, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина", - сообщил Александр Прокудин

Известно, что сегодня утром российские войска атаковали дроном велосипедистку в Бериславе. В результате сброса взрывчатки с БпЛА 64-летняя женщина получила взрывную травму, обломочные ранения плеча, поясницы и ноги.

Около 07:00 из-за атаки дронов пострадали еще двое жителей Берислава. В результате сброса взрывчатки с дрона 71-летняя женщина и 60-летний мужчина получили взрывные травмы и обломочные ранения. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

Прокуратура Херсонщины добавила, что утром 9 января военные РФ снова атаковали беспилотниками несколько улиц в Бериславе. В результате атак погиб 54-летний мужчина, еще трое гражданских получили ранения.

Напомним, в результате вражеских обстрелов Херсонщины 8 января погибли трое гражданских, 10 мирных жителей получили ранения.