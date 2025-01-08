Армія РФ двічі атакувала Сумщину: постраждали пʼятеро людей
В середу, 8 січня, росіяни двічі обстріляли цивільну інфраструктуру Середино-Будської громади Шосткинського району
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
Близько 14:40 внаслідок обстрілу отримали поранення двоє жителів громади: 55-річний чоловік та його 28-річний син, які перебували у власному будинку.
Також до трьох зросла кількість поранених унаслідок атаки дронів на Середина-Буду о 12:30, окрім 52-річної жінки та 57-річного чоловіка за меддопомогою також звернулась 71-річна пенсіонерка.
Правоохоронці документують наслідки ворожих обстрілів.
Нагадаємо, у місті Середина-Буда внаслідок атаки російського FPV-дрона були пошкоджені СТО та автомобіль.
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