ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Близько 14:40 внаслідок обстрілу отримали поранення двоє жителів громади: 55-річний чоловік та його 28-річний син, які перебували у власному будинку.

Також до трьох зросла кількість поранених унаслідок атаки дронів на Середина-Буду о 12:30, окрім 52-річної жінки та 57-річного чоловіка за меддопомогою також звернулась 71-річна пенсіонерка.

Правоохоронці документують наслідки ворожих обстрілів.

Нагадаємо, у місті Середина-Буда внаслідок атаки російського FPV-дрона були пошкоджені СТО та автомобіль.