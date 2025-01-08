фото: прокуратура

В середу, 8 січня, російська армія здійснила авіаційну атаку по інфраструктурі Запоріжжя

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За попередніми даними, загинули 13 людей, ще 29 отримали поранення.

Внаслідок ворожого обстрілу зазнали руйнувань багатоповерховки, промисловий об’єкт та інша інфраструктура міста. Уламки влучили в трамвай та маршрутку з пасажирами. Пошкоджені автомобілі, припарковані поряд.

Правоохоронці продовжують документувати наслідки ворожої атаки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар КАБами по Запоріжжю.

"Росіяни завдали удару авіабомбами по Запоріжжю. Свідомий удар по місту... Немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди.

Потрібен тиск на Росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні. Завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 січня близько 15:40 росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.

Момент атаки росіян на місто потрапив на відеореєстратор.