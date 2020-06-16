На Волині протестують проти політики голови ОДА Юрія Погуляйка

Пікетувальники вимагають висловити недовіру очільнику області

Пікетувальники вимагають висловити недовіру очільнику області

Під стінами Волинської облради зібралися учасники бойових дій та місцеві активісти. Вони висловлюють невдоволення політикою голови адміністрації Юрія Погуляйка.

Про це інформує "ВолиньUA", пише Regionews.

Пікетувальники озвучують ідею про висловлення недовіри голові Волинської ОДА.

Атмосфера під стінами Волиньоблради відносно спокійна. У фойє та на вулиці чергує поліція. Зайти всередину учасникам акції не вдалося, тому вони почали вимагати, аби до них спустився сам голова ОДА.

Однак очільник Волині до пікетувальників не вийшов. Натомість спустився його заступник Анатолій Костик. Чиновник повідомив, що Юрій Погуляйко має справи, але міг би прийняти невелику делегацію протестувальників і виділити для цього незначний проміжок часу. Така інформація викликала обурення у громадськості, оскільки вони хотіли б поспілкуватися з Юрієм Погуляйком особисто і без різноманітних обмежень.

Як відомо, це вже друга подібна акція протесту. Перша відбулася 3 тижні тому, однак реакції від влади мітингувальники так і не дочекалися.

Основна причина невдоволення волинських активістів - методи роботи і кадрові рішення Погуляйка. Волиняни хочуть, аби областю керував місцевий чиновник, а не приїжджий з Донецька зі своєю командою.

Нагадаємо, днями у Волинській ОДА звільнили директора департаменту соціального захисту Костянтина Нестеренка, який приїхав на роботу з Луганщини. Проти нього порушено кримінальну справу за шантаж та вимагання хабарів.