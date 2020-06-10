Херсонська ОДА створила комісію з питань щастя

Комісія з питань щастя і підвищення якості життя людей замінить ліквідовану в ОДА Службу щастя

Комісія з питань щастя і підвищення якості життя людей замінить ліквідовану в ОДА Службу щастя

Фото з відкритих джерел

Перший заступник голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрий затвердив персональний склад Херсонської обласної комісії з питань щастя і підвищення якості життя людей.

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті Херсонської ОДА, пише RegioNews.

Комісію очолить радник голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва Марина Волошенко. Секретарем новоствореної комісії призначили директора Департаменту реалізації гуманітарної політики Михайла Лінецького.

До складу комісії, за відгуками місцевих журналістів, увійшли як представники шанованих і відомих організацій, так і "повні" фрики.

До першої категорії віднесли голову ГО "Тотем" Олена Афанасьєва, голову місцевого осередку спілки письменників Василя Загороднюка, молодіжного активіста Павла Шелухіна і волонтерку Галину Уманець.

"Фриками" журналісти назвали "народного мера" Садіяра Мамедова, депутата минулого скликання від Партії регіонів Василя Рилєєва та безробітну блогерку Євгенію Вірлич.

Про плани своєї діяльності новостворена комісія поки не повідомляє.

Нагадаємо, 31 березня у Херсонській облдержадміністрації ліквідували створену в жовтні минулого року Службу щастя і поліпшення якості життя, яку очолювала Весна Карпук.

Раніше ми повідомляли, що Служба щастя почала працювати з 24 жовтня 2019 року. На початку лютого Весну Карпук призначили на посаду керівника Служби щастя. За свою роботу Карпук отримувала 17,6 тисяч гривень, з яких 8 800 - надбавка за інтенсивність праці.