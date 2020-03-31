Якось не по сезону: у Херсоні ліквідували Службу щастя, яку очолювала Весна Карпук

У Херсонській облдержадміністрації ліквідували створену у жовтні минулого року Службу щастя і поліпшення якості життя, яку очолювала Весна Карпук

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У Херсонській облдержадміністрації ліквідували створену у жовтні минулого року Службу щастя і поліпшення якості життя, яку очолювала Весна Карпук

Відповідне розпорядження розміщено на офіційному сайті ОДА, передає RegioNews.

Своїм розпорядженням голова ОДА Юрій Гусєв затвердив нову структуру та граничну штатну чисельність працівників Херсонської обласної державної адміністрації.

"Начальнику управління роботи з персоналом апарату Херсонської обласної державної адміністрації Сторчак O.A. повідомити працівників служби щастя та покращення якості життя Херсонської обласної державної адміністрації про ліквідацію служби та можливе звільнення із займаних посад", -йдеться у розпорядженні.

Крім того, було перейменовано управління культури, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації в Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської ОДА. Штатну чисельність перейменованого Департаменту збільшили до 26 робітників. Не виключено, що колишню керівницю Служби щастя Весну Карпук та частину її співробітників переведуть у "новий" департамент.

Раніше ми повідомляли, що Служба щастя запрацювала з 24 жовтня 2019 року. На початку лютого Весну Карпук призначили на посаду керівника Служби щастя. За свою роботу Карпук отримувала 17,6 тисяч гривень, з яких 8 800 - надбавка за інтенсивність праці.

Тим часом, користувачі соцмережі у більшості з гумором відреагували на новину щодо ліквідації Служби.

Крім того, пролунали припущення, що таке рішення було прийнято після скандалу з "напівоголеними танцями" на 8 березня. Після скандального привітання жінок у сесійній залі облради голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв звільнив керівника апарату, заступницю голови та начальника управління культури області. У місцевих виданнях Весна Карпук коментувала інцидент та заперечувала свою причетність до нього.