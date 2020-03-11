Надбавка за інтенсивність: скільки отримує відповідальна за щастя в Херсоні

За свою роботу в Службі щастя Херсонської ОДА керівник Весна Карпук отримує 17,6 тисяч гривень

Фото: Facebook сторінка Весни Карпук

За свою роботу в Службі щастя Херсонської ОДА керівник Весна Карпук отримує 17,6 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Kherson.life.

Крім зарплати, начальниці Служби щастя Херсонської ОДА доплачують за інтенсивність праці.

Варто нагадати, що в Херсонській ОДА з 24 жовтня 2019 року з'явилося управління щастя і поліпшення якості життя. На початку лютого Весну Карпук призначили на посаду керівника Служби щастя.

Місячна заробітна плата голови Служби щастя Херсонської обласної держадміністрації становить 17,6 тисяч гривень.

У відповіді на запит в Херсонській ОДА повідомили, що посадовий оклад Весни Карпук становить 8 800 гривень. Ще 8 800 вона отримує в якості надбавки за інтенсивність праці.

Варто зазначити, що в інтерв'ю газеті "Вісті" від 14 лютого Весна Карпук розповіла, що відмовилася від високооплачуваної роботи заради нової посади.

За інформацією місцевих ЗМІ, 32-річна корінна херсонка Весна Карпук закінчила Херсонський державний університет за двома спеціальностями — "філолог" та "економіст". Крім того, сім років була директором в ТОВ "Пул енд Беа Україна" (керувала магазином з продажу одягу), а також нетривалий час працювала в автосалоні.

У неї відсутня освіта в сфері соціології, хоча Служба має проводити соціологічні опитування про якість життя громадян. Дані будуть передавати профільним департаментам для "усунення недоліків". Поки жодних результатів роботи нового управління не опубліковано, а серед заявлених планів лише висадка 200 дерев.

"Всі скоро про них (плани - ред.) дізнаються, і я впевнена, що ставлення до Служби щастя зміниться. 20 березня — Міжнародний день щастя, і ми збираємося реалізувати проект по висадці 200 тисяч дерев. Крім того, плануємо створити контент з хороших новин, яких зараз дуже не вистачає. Херсонці повинні знати про хороших людей і хороші вчинки", — підкреслила в одному з інтерв'ю Весна Карпук.

Варто додати, що Служба щастя має і провідного консультанта — Анастасію Роман, яка отримує щомісяця 7504 гривень — посадовий оклад (5 003) та 50% надбавки за інтенсивність праці.