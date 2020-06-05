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05 червня 2020, 14:19 17

Зеленський змінив голову Служби зовнішньої розвідки

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05 червня 2020, 14:19 17
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Звільнений з посади Валерій Євдокимов керував Службою менше року
Звільнений з посади Валерій Євдокимов керував Службою менше року

Президент Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої контррозвідки Валерія Кондратюка, який був заступником голови адміністрації президента Порошенка і "засвітився" через приховування елітної нерухомості

Про це йдеться в указах президента, оприлюднених на сайті ОП, пише RegioNews.

Володимир Зеленський звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова і призначив на неї Валерія Кондратюка.

Довідка:

Валерій Віталійович Кондратюк народився 1 січня 1970 року.

Закінчив Київське вище загальновійськове командне двічі Червонопрапорне училище ім. М. В. Фрунзе (1991).

3 березня 2014 указом в.о. Президента України Олександра Турчинова, Валерій Кондратюк призначений начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

24 липня 2015 року звільнений з посади начальника Департаменту контррозвідки СБУ.

28 липня 2015 року призначений начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

15 жовтня 2016 - призначений заступником Голови Адміністрації Президента України Петра Порошенка.

26 лютого 2019 року подав на ім'я президента Петра Порошенка заяву про відставку.

Кондратюк засвітився у скандалі з приховуванням елітної нерухомості (сюжет про маєток Кондратюка зняли журналісти ZIK).


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