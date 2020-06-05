Зеленський змінив голову Служби зовнішньої розвідки
Президент Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої контррозвідки Валерія Кондратюка, який був заступником голови адміністрації президента Порошенка і "засвітився" через приховування елітної нерухомості
Про це йдеться в указах президента, оприлюднених на сайті ОП, пише RegioNews.
Володимир Зеленський звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова і призначив на неї Валерія Кондратюка.
Довідка:
Валерій Віталійович Кондратюк народився 1 січня 1970 року.
Закінчив Київське вище загальновійськове командне двічі Червонопрапорне училище ім. М. В. Фрунзе (1991).
3 березня 2014 указом в.о. Президента України Олександра Турчинова, Валерій Кондратюк призначений начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
24 липня 2015 року звільнений з посади начальника Департаменту контррозвідки СБУ.
28 липня 2015 року призначений начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
15 жовтня 2016 - призначений заступником Голови Адміністрації Президента України Петра Порошенка.
26 лютого 2019 року подав на ім'я президента Петра Порошенка заяву про відставку.
Кондратюк засвітився у скандалі з приховуванням елітної нерухомості (сюжет про маєток Кондратюка зняли журналісти ZIK).
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