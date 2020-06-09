Зампрокурором Сумської області стала людина із Дніпропетровщини

Раніше Панченко обіймав посаду прокурора Дніпропетровської області

Раніше Панченко обіймав посаду прокурора Дніпропетровської області

Фото: з відкритих джерел

Прокурор Сумської області Григорій Кондратенко представив колективу новопризначеного заступника і зазначив, що великий досвід роботи Олександра Панченко в органах прокуратури допоможе йому разом з колективом досягати реальних результатів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Данкор.

Наказом Генерального прокурора від 4 червня за погодженням Ради прокурорів України на посаду заступника прокурора Сумської області призначено Панченко Олександр Володимирович.

Довідка: Панченко Олександр Володимирович народився в 1979 році в р. Новомосковськ Дніпропетровської області. У 2001 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого. Трудову діяльність в органах прокуратури розпочав у тому ж році в прокуратурі Бабушкінського району р. Дніпропетровськ, де і працював 10 років. Протягом 3 років - заступник прокурора Дніпровського району р. Дніпродзержинськ. Більше року обіймав посаду керівника структурного підрозділу у прокуратурі Дніпропетровської області. Майже 5 років очолював Павлоградську місцеву прокуратуру. Попередня займана посада - прокурор Дніпропетровської області.