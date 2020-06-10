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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
10 июня 2020, 13:16 1

Херсонская ОГА создала комиссию по вопросам счастья

10 июня 2020, 13:16 1
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Комиссия по вопросам счастья и повышения качества жизни людей заменит ликвидированную в ОГА Службу счастья
Комиссия по вопросам счастья и повышения качества жизни людей заменит ликвидированную в ОГА Службу счастья
Фото из открытых источников
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Первый заместитель главы Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий утвердил персональный состав Херсонской областной комиссии по вопросам счастья и повышение качества жизни людей.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Херсонской ОГА, пишет RegioNews.

Комиссию возглавит советница главы Херсонской ОГА Юрия Гусева Марина Волошенко. Секретарем новообразованной комиссии назначили директора Департамента реализации гуманитарной политики Михаила Линецкого.

В состав комиссии, по отзывам местных журналистов, вошли как представители уважаемых и известных организаций, так и совершенные фрики.

К первой категории отнесли главу ГО "Тотем" Елену Афанасьеву, главу местной ячейки союза писателей Василия Загороднюка, молодежного активиста Павла Шелухина и волонтерку Галина Уманец.

"Фриками" журналисты назвали "народного мэра" Садияра Мамедова, депутата прошлого созыва от Партии регионов Василия Рылеева и безработную блогершу Евгению Вирлич.

О планах своей деятельности новосозданная комиссия пока не сообщает.

Напомним, 31 марта в Херсонской облгосадминистрации ликвидировали созданную в октябре прошлого года Службу счастья и улучшения качества жизни, которую возглавляла Весна Карпук.

Ранее мы сообщали, что Служба счастья начала работать с 24 октября 2019 года. В начале февраля Весну Карпук назначили на должность руководителя Службы счастья. За свою работу Карпук получала 17,6 тысяч гривен, из которых 8 800 - надбавка за интенсивность труда.

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