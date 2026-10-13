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13 жовтня 2026, 09:43

Четверо загиблих і 51 постраждалий: наслідки російських ударів по Харківщині

13 жовтня 2026, 09:43
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків і ще 16 населених пунктів області. Унаслідок ворожих ударів загинули четверо людей, ще 51 людина постраждала, серед них – четверо дітей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у Харкові загинули троє людей, ще 37 отримали поранення або зазнали гострої реакції на стрес. Серед постраждалих – 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина.

У Лозовій загинула 71-річна жінка. Ще семеро жінок і 9-річна дівчинка зазнали гострої реакції на стрес.

У селі Червона Поляна Барвінківської громади гостру реакцію на стрес зафіксували у жінок віком 54 та 60 років і 14-річного хлопчика.

У селищі Високий поранення отримав 49-річний чоловік, а 71-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У селі Перемога Лозівської громади аналогічну реакцію зафіксували у 38-річної жінки.

По Харкову ворог завдав ракетних ударів та атакував безпілотниками. Під обстрілами опинилися Київський, Холодногірський і Шевченківський райони міста.

Загалом по Харківській області російські війська застосували:

  • 9 ракет;
  • 1 керовану авіаційну бомбу;
  • 7 БпЛА типу "Герань-2";
  • 5 БпЛА типу "Молнія";
  • 3 FPV-дрони;
  • 24 безпілотники, тип яких встановлюють.


У Харкові пошкоджено 10 багатоквартирних і 13 приватних будинків, спортивний комплекс, 11 автомобілів, цивільне підприємство, залізничну інфраструктуру та приміщення банку.

Також руйнувань зазнали об'єкти в кількох районах області:

  • Куп'янський: адміністративна будівля та електромережі в селищі Шевченкове, будинок у селі Шипувате.
  • Ізюмський: три будинки й електромережі в селі Малинівка, будинок у Червоній Поляні та магазин в Ізюмі.
  • Харківський: будинок і дві господарські споруди в Дергачах, залізнична інфраструктура та адміністративна будівля в Люботині, два приватні будинки в селищі Високий і селі Черкаська Лозова.
  • Лозівський: два будинки в Лозовій і магазин у селі Перемога.
  • Чугуївський: цивільне підприємство в селі Базаліївка, два трактори, комбайн та електромережі в селі Мартове.

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня російські війська атакували Україну балістичними ракетами, баражуючими боєприпасами та ударними безпілотниками. Росіяни запустили по Україні п’ять балістичних ракет, дев’ять баражуючих боєприпасів і 108 ударних дронів різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та "Пародія".

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