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13 жовтня 2026, 08:51

Росія атакувала Україну балістикою та 117 дронами: скільки цілей збила ППО

13 жовтня 2026, 08:51
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 13 жовтня російські війська атакували Україну балістичними ракетами, баражуючими боєприпасами та ударними безпілотниками

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

З 18:00 12 жовтня противник випустив по Україні п'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 із Брянської області РФ, дев’ять баражуючих боєприпасів "Бандероль"/"Дань-Т" та 108 ударних безпілотників Shahed, "Гербера" й дронів-імітаторів типу "Пародія". Із загальної кількості ударних БпЛА 74 були реактивними.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила 88 ворожих безпілотників, зокрема 58 реактивних Shahed.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 17 локаціях. Ще на семи локаціях упали уламки збитих цілей.

Крім того, російські баражуючі боєприпаси влучили в Харкові. Частина з них не досягла своїх цілей.

Нагадаємо, ввечері 12 жовтня російські війська завдали масованого удару по Харкову. За попередніми даними, російська армія застосувала по цивільній інфраструктурі міста 10 ракет типу "Бандероль". Внаслідок атаки загинули троє людей.

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