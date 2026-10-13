22:55  12 жовтня
На Житомирщині загинув молодий мотоцикліст
23:55  12 жовтня
Ціни на бензин знову вище: що відбувається на АЗС
00:55  13 жовтня
Акторка Ксенія Мішина показали "приліт" у її ЖК
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2026, 07:08

Ракетний удар по Харкову: з-під завалів дістали тіла трьох загиблих

13 жовтня 2026, 07:08
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Харківщини
Читайте также
на русском языке

Увечері 12 жовтня російські війська завдали масованого удару по Харкову. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, пошкоджені житлові будинки й автомобілі

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, під завалами чотириповерхового будинку в Холодногірському районі виявили тіла трьох загиблих людей. Унаслідок влучання там зруйновано цілий під’їзд. Рятувальники продовжують пошуки, адже під уламками можуть залишатися люди.

За попередніми даними, російська армія застосувала по цивільній інфраструктурі міста 10 ракет типу "Бандероль".

Станом на цей момент відомо про вісьмох постраждалих. Двох із них госпіталізували у важкому стані: 19-річний хлопець перебуває в опіковій реанімації, ще одному чоловікові проводять операцію. Троє поранених перебувають у лікарнях у стані середньої тяжкості.

Також зафіксовано пошкодження щонайменше десяти приватних будинків у Холодногірському районі.

У Шевченківському районі російські війська влучили в житлову п’ятиповерхівку. На першому поверсі загорілося приміщення банку, також палали шість автомобілів. Крім того, пошкоджено вікна трьох багатоквартирних будинків.

На місцях ударів працюють підрозділи ДСНС, медики екстреної допомоги та Національна поліція. Правоохоронці обходять будинки й квартири, щоб виявити людей, які можуть потребувати допомоги.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, зранку 12 жовтня російські війська атакували безпілотниками Київський район Харкова. БпЛА влучили у дві багатоповерхівки. Раніше повідомлялося про 19 постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна загиблі Харків ДСНС тіла загиблих російська армія ракета розбір завалів
На Донеччині російський обстріл забрав життя трьох жінок з однієї родини
12 жовтня 2026, 17:59
У Києві кількість постраждалих унаслідок російських ударів зросла
12 жовтня 2026, 15:33
Ворог вдарив по Дніпру: вибуховою хвилею пошкоджена багатоповерхівка (Оновлено)
12 жовтня 2026, 11:06
Всі новини »
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
США нібито погрожували Драпатому й Палісі через удари по НПЗ РФ
13 жовтня 2026, 09:27
Російські дрони пошкодили медзаклад на Хмельниччині
13 жовтня 2026, 09:10
Росія атакувала Україну балістикою та 117 дронами: скільки цілей збила ППО
13 жовтня 2026, 08:51
Російські дрони атакували Рівне та Сарненщину: що відомо про наслідки
13 жовтня 2026, 08:29
Керував бандою з тюрми: на Львівщині викрили шахраїв, які привласнювали дрони
13 жовтня 2026, 08:16
Мінус два танки, сім бронемашин і 1390 військових: втрати РФ за добу
13 жовтня 2026, 07:58
На Львівщині після падіння дрона загорілися три житлові будинки
13 жовтня 2026, 07:36
На Запоріжжі через атаки РФ поранено п'ятьох людей
13 жовтня 2026, 07:24
Співачка Камалія зізналась, скільки коштують її найдорожчі сукні
13 жовтня 2026, 01:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Микола Княжицький
Всі блоги »