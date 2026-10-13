Ракетний удар по Харкову: з-під завалів дістали тіла трьох загиблих

Фото: ДСНС Харківщини

Увечері 12 жовтня російські війська завдали масованого удару по Харкову. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, пошкоджені житлові будинки й автомобілі

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, під завалами чотириповерхового будинку в Холодногірському районі виявили тіла трьох загиблих людей. Унаслідок влучання там зруйновано цілий під’їзд. Рятувальники продовжують пошуки, адже під уламками можуть залишатися люди.

За попередніми даними, російська армія застосувала по цивільній інфраструктурі міста 10 ракет типу "Бандероль".

Станом на цей момент відомо про вісьмох постраждалих. Двох із них госпіталізували у важкому стані: 19-річний хлопець перебуває в опіковій реанімації, ще одному чоловікові проводять операцію. Троє поранених перебувають у лікарнях у стані середньої тяжкості.

Також зафіксовано пошкодження щонайменше десяти приватних будинків у Холодногірському районі.

У Шевченківському районі російські війська влучили в житлову п’ятиповерхівку. На першому поверсі загорілося приміщення банку, також палали шість автомобілів. Крім того, пошкоджено вікна трьох багатоквартирних будинків.

На місцях ударів працюють підрозділи ДСНС, медики екстреної допомоги та Національна поліція. Правоохоронці обходять будинки й квартири, щоб виявити людей, які можуть потребувати допомоги.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, зранку 12 жовтня російські війська атакували безпілотниками Київський район Харкова. БпЛА влучили у дві багатоповерхівки. Раніше повідомлялося про 19 постраждалих.