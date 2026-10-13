Російські дрони атакували Рівне та Сарненщину: що відомо про наслідки

Фото: Національна поліція

Увечері 12 жовтня російські війська атакували Рівненську область безпілотниками. У Рівному пошкоджено нежитлову будівлю, а на Сарненщині внаслідок ударів по об'єктах інфраструктури виникла пожежа

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Близько 21:00 один із ворожих безпілотників атакував обласний центр. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

На місці удару вибухотехніки вилучили та вивезли нездетоновану частину реактивного безпілотника. Психологи поліції надавали допомогу місцевим жителям.

Також російські війська завдали ударів по об’єктах інфраструктури на Сарненщині. Рятувальники локалізували пожежу.

Правоохоронці закликають жителів не наближатися до місць влучань і уламків безпілотників та перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, 11 жовтя в Рівненській області внаслідок однієї з російських повітряних атак поранень зазнали троє людей.

На Сумщині російський безпілотник влучив в автомобіль екстреної медичної допомоги, який їхав на виклик. Поранень зазнали 44-річний водій і 59-річний парамедик.