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13 жовтня 2026, 07:24

На Запоріжжі через атаки РФ поранено п'ятьох людей

13 жовтня 2026, 07:24
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Фото: Рада оборони Запорізької області
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 910 ударів по 58 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах поранень зазнали п'ятеро людей.

Російські війська застосовували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Зокрема, окупанти здійснили 23 авіаційні удари по низці населених пунктів області, серед яких Кушугум, Комишуваха, Оріхів, Преображенка, Таврійське та Василівське.

Найбільше атак припало на безпілотники. Зафіксували 743 удари БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронів. Під атакою перебували Запоріжжя, Вільнянськ, Степногірськ, Оріхів, Гуляйпільське та десятки інших населених пунктів.

Крім того, російські війська п’ять разів обстріляли область із реактивних систем залпового вогню. Ще 139 ударів завдали з артилерії.

Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Загалом надійшло 75 повідомлень про руйнування.

Нагадаємо, напередодні окупанти атакували Дніпро та Павлоград Дніпропетровської області. Поранено шестеро людей. Частину постраждалих госпіталізували.

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