На Запоріжжі через атаки РФ поранено п'ятьох людей

Фото: Рада оборони Запорізької області

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах поранень зазнали п'ятеро людей.

Російські війська застосовували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Зокрема, окупанти здійснили 23 авіаційні удари по низці населених пунктів області, серед яких Кушугум, Комишуваха, Оріхів, Преображенка, Таврійське та Василівське.

Найбільше атак припало на безпілотники. Зафіксували 743 удари БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронів. Під атакою перебували Запоріжжя, Вільнянськ, Степногірськ, Оріхів, Гуляйпільське та десятки інших населених пунктів.

Крім того, російські війська п’ять разів обстріляли область із реактивних систем залпового вогню. Ще 139 ударів завдали з артилерії.

Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Загалом надійшло 75 повідомлень про руйнування.

Нагадаємо, напередодні окупанти атакували Дніпро та Павлоград Дніпропетровської області. Поранено шестеро людей. Частину постраждалих госпіталізували.