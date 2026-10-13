Четверо погибших и 51 пострадавший: последствия российских ударов по Харьковщине

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и еще 16 населенных пунктов области. В результате вражеских ударов погибли четыре человека, еще 51 человек пострадал, среди них – четверо детей

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Харькове погибли три человека, еще 37 получили ранения или получили острую реакцию на стресс. Среди пострадавших – 10-летний мальчик и 16-летняя девушка.

В Лозовой погибла 71-летняя женщина. Еще семь женщин и 9-летняя девочка подверглись острой реакции на стресс.

В селе Красная Поляна Барвинковской общины острую реакцию на стресс зафиксировали у женщин 54 и 60 лет и 14-летнего мальчика.

В поселке Высокое ранение получил 49-летний мужчина, а 71-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. В селе Победа Лозовской общины аналогичную реакцию зафиксировали у 38-летней женщины.

По Харькову враг нанес ракетные удары и атаковал беспилотниками. Под обстрелами оказались Киевский, Холодногорский и Шевченковский районы.

В целом по Харьковской области российские войска применили:

9 ракет;

1 управляемую авиационную бомбу;

7 БпЛА типа "Герань-2";

5 БпЛА типа "Молния";

3 FPV-дроны;

24 беспилотника, тип которых устанавливают.



В Харькове повреждены 10 многоквартирных и 13 частных домов, спортивный комплекс, 11 автомобилей, гражданское предприятие, железнодорожная инфраструктура и помещение банка.

Также разрушения подверглись объектам в нескольких районах области:

Купянский: административное здание и электросети в поселке Шевченково, дом в селе Шиповатое.

административное здание и электросети в поселке Шевченково, дом в селе Шиповатое. Изюмский: три дома и электросети в селе Малиновка, дом в Красной Поляне и магазин в Изюме.

три дома и электросети в селе Малиновка, дом в Красной Поляне и магазин в Изюме. Харьковский: дом и два хозяйственных постройки в Дергачах, железнодорожная инфраструктура и административное здание в Люботине, два частных дома в поселке Высокий и селе Черкасская Лозовая.

дом и два хозяйственных постройки в Дергачах, железнодорожная инфраструктура и административное здание в Люботине, два частных дома в поселке Высокий и селе Черкасская Лозовая. Лозовский: два дома в Лозовой и магазин в селе Победа.

два дома в Лозовой и магазин в селе Победа. Чугуевский: гражданское предприятие в селе Базалиевка, два трактора, комбайн и электросети в селе Мартово.

Напомним, в ночь на 13 октября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами, баражирующими боеприпасами и ударными беспилотниками. Россияне запустили по Украине пять баллистических ракет, девять баражирующих боеприпасов и 108 ударных дронов разных типов, в частности Shahed, "Гербера" и "Пародия".