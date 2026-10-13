Четверо погибших и 51 пострадавший: последствия российских ударов по Харьковщине
За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и еще 16 населенных пунктов области. В результате вражеских ударов погибли четыре человека, еще 51 человек пострадал, среди них – четверо детей
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в Харькове погибли три человека, еще 37 получили ранения или получили острую реакцию на стресс. Среди пострадавших – 10-летний мальчик и 16-летняя девушка.
В Лозовой погибла 71-летняя женщина. Еще семь женщин и 9-летняя девочка подверглись острой реакции на стресс.
В селе Красная Поляна Барвинковской общины острую реакцию на стресс зафиксировали у женщин 54 и 60 лет и 14-летнего мальчика.
В поселке Высокое ранение получил 49-летний мужчина, а 71-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. В селе Победа Лозовской общины аналогичную реакцию зафиксировали у 38-летней женщины.
По Харькову враг нанес ракетные удары и атаковал беспилотниками. Под обстрелами оказались Киевский, Холодногорский и Шевченковский районы.
В целом по Харьковской области российские войска применили:
- 9 ракет;
- 1 управляемую авиационную бомбу;
- 7 БпЛА типа "Герань-2";
- 5 БпЛА типа "Молния";
- 3 FPV-дроны;
- 24 беспилотника, тип которых устанавливают.
В Харькове повреждены 10 многоквартирных и 13 частных домов, спортивный комплекс, 11 автомобилей, гражданское предприятие, железнодорожная инфраструктура и помещение банка.
Также разрушения подверглись объектам в нескольких районах области:
- Купянский: административное здание и электросети в поселке Шевченково, дом в селе Шиповатое.
- Изюмский: три дома и электросети в селе Малиновка, дом в Красной Поляне и магазин в Изюме.
- Харьковский: дом и два хозяйственных постройки в Дергачах, железнодорожная инфраструктура и административное здание в Люботине, два частных дома в поселке Высокий и селе Черкасская Лозовая.
- Лозовский: два дома в Лозовой и магазин в селе Победа.
- Чугуевский: гражданское предприятие в селе Базалиевка, два трактора, комбайн и электросети в селе Мартово.
Напомним, в ночь на 13 октября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами, баражирующими боеприпасами и ударными беспилотниками. Россияне запустили по Украине пять баллистических ракет, девять баражирующих боеприпасов и 108 ударных дронов разных типов, в частности Shahed, "Гербера" и "Пародия".