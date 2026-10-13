Російські дрони пошкодили медзаклад на Хмельниччині

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Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.

За його словами, під час атаки у медичному закладі пошкоджено вікна та вхідну групу. Також зазнали пошкоджень автомобілі, припарковані неподалік.

Четверо пацієнтів, які перебували на лікуванні, отримали незначні травми. Медики надали їм необхідну допомогу.

За попередньою інформацією, загиблих немає.

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня російські війська атакували Україну балістичними ракетами, баражуючими боєприпасами та ударними безпілотниками. Росіяни запустили по Україні п’ять балістичних ракет, дев’ять баражуючих боєприпасів і 108 ударних дронів різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та "Пародія".