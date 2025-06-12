Нічна атака на Харків: поранені діти, пожежі та руйнування в трьох районах міста

ілюстративне фото: ДСНС Харківщини

У ніч на 12 червня російські війська атакували Харків ударними дронами типу "Герань-2"

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждали 12 людей. Зокрема четверо дітей: 2-річний хлопчик, 12-річна дівчинка, а також 16- та 17-річні дівчини.

Вибухи пролунали в трьох районах міста: Шевченківському, Слобідському та Салтівському.

Шевченківський район

Зафіксовано влучання дрона на території навчального закладу. Від вибуху зайнялася суха трава та сміття, пошкоджено вікна багатоповерхівки. Ще один дрон влучив у землю поблизу житлових будинків — пошкоджено скління трьох багатоквартирних будівель. Після падіння уламків спалахнула трава на площі 100 м².

Слобідський район

Унаслідок ворожого обстрілу загорівся магазин. Площа пожежі — 200 м², будівля зазнала пошкоджень.

Салтівський район

Біля багатоповерхівки вибух дрону спричинив пожежу — згоріли кілька автомобілів, пошкоджено фасад будинку. Окреме влучання в дах технічного поверху дев’ятиповерхівки також спричинило займання. На даху складського приміщення рятувальники виявили нерозірваний безпілотник.

На місцях працюють всі профільні служби.

Нагадаємо, вночі 11 червня окупаційні війська РФ завдали масованих ударів безпілотниками по Харкову. Повідомлялося, що внаслідок дронової атаки загинули троє містян, постраждали понад 60 людей, серед них – діти.

Згодом поліція показала наслідки нічного обстрілу міста.