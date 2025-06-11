Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У ніч на 11 червня Харків зазнав масштабного обстрілу з боку російських військових. Ворог застосував безпілотні літальні апарати для атаки житлових районів міста. Внаслідок ударів пошкоджено тролейбусне депо, приватні будинки та кілька багатоповерхівок. У багатьох оселях виникли пожежі. Також постраждали автомобілі і дитячий майданчик.

Під час обстрілу загинули двоє мирних мешканців — чоловік 65 років та жінка 47 років. Ще один постраждалий, також 65-річний чоловік, помер у лікарні зранку наступного дня. Поранення отримали 64 людини, серед них дев’ятеро дітей віком від 2 до 15 років. Поліція розпочала розслідування цих подій як воєнних злочинів.

Медичні служби працюють у посиленому режимі, щоб надати допомогу постраждалим. Водночас правоохоронці фіксують факти руйнувань та травм для подальшого розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.