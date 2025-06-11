Херсонщина без світла: росіяни обстріляли ключовий енергетичний об'єкт

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Російські війська завдали удару по важливому енергетичному об’єкту на Херсонщині, що призвело до масштабних проблем з електропостачанням у регіоні

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, енергетики докладають максимум зусиль для ліквідації наслідків обстрілів і відновлення подачі електроенергії в оселі мешканців.

Наразі точний термін відновлення електропостачання спрогнозувати неможливо.

Жителів Херсонщини просять поставитися з розумінням до ситуації та підготуватися до можливо тривалої відсутності світла, додав Прокудін.

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці російські терористи завдали удари по Херсону. Раніше повідомлялося, що через ворожі обстріли постраждали щонайменше двоє цивільних. Згодом ще одна містянка звернулася по медичну допомогу до лікарів. 55-річна жінка отримала вибухову травму.

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