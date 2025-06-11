Під завалами харківського підприємства рятувальники виявили друге тіло

фото: ДСНС Харківщини

У Харкові продовжуються пошуково-рятувальні роботи на території підприємства у Київському районі, яке постраждало внаслідок терористичного обстрілу в ніч на 7 червня

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За словами, міського голови Ігоря Терехова, вчора рятувальники вже деблокували одне тіло загиблої людини. Наразі виявлено ще одне тіло, тривають роботи з його деблокування. Під завалами можуть перебувати й інші загиблі.

Пошукова операція триває, до неї залучені сили Харківського гарнізону ДСНС України та інші рятувальні підрозділи.

Нагадаємо, у ніч на 7 червня ворог завдав масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмістю. Внаслідок обстрілу постраждала 21 людина. Серед них — півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка. Загинуло троє осіб.

Окрім того, внаслідок масованого удару по цивільному підприємстві у Київському районі міста сталися значні руйнування та масштабні пожежі в чотирьох виробничих будівлях.