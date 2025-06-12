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12 июня 2025, 06:49

Ночная атака на Харьков: раненые дети, пожары и разрушения в трех районах города

12 июня 2025, 06:49
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иллюстративное фото: ГСЧС Харьковщины
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В ночь на 12 июня российские войска атаковали Харьков ударными дронами типа "Герань-2"

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрела пострадали 12 человек. В частности, четверо детей: 2-летний мальчик, 12-летняя девочка, а также 16- и 17-летние девушки.

Взрывы прозвучали в трех районах города: Шевченковском, Слободском и Салтовском.

Шевченковский район

Зафиксировано попадание дрона на территории учебного заведения. От взрыва загорелась сухая трава и мусор, повреждены окна многоэтажки. Еще один дрон попал в землю вблизи жилых домов — поврежден остекление трех многоквартирных зданий. После падения обломков вспыхнула трава на площади 100 м2.

Слободской район

В результате вражеских обстрелов загорелся магазин. Площадь пожара — 200 м², здание повреждено.

Салтовский район

Возле многоэтажки взрыв дрона вызвал пожар — сгорели несколько автомобилей, поврежден фасад дома. Отдельное попадание в крышу технического этажа девятиэтажки также привело к возгоранию. На крыше складского помещения спасатели обнаружили неразорванный беспилотник.

На местах работают все профильные службы.

Напомним, ночью 11 июня оккупационные войска РФ нанесли массированные удары беспилотниками по Харькову. Сообщалось, что в результате дроновой атаки погибли трое горожан, пострадали более 60 человек, среди них – дети.

Впоследствии полиция показала последствия ночных обстрелов города.

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