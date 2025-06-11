Обстріл Харкова: кількість загиблих і постраждалих зросла

фото: Харківська обласна прокуратура

Кількість загиблих внаслідок нічної дронової атаки на Харків зросла до трьох. Також число потерпілих збільшилося до 60

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, третьою жертвою російських окупантів став пенсіонер.

"Щойно в опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, який був госпіталізований у вкрай важкому стані з глибокими обширними опіками", – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури Харківщини, через ворожі удари безпілотниками типу "Герань-2" загинули 66-річний чоловік та жінка 47-річна жінка.

"Ще 60 людей, серед яких девʼять дітей, отримали травми різного ступеня тяжкості, гостру реакцію на стрес", – додали в прокуратурі.