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11 червня 2025, 14:48

На Чернігівщині росіяни атакували лікарню дроном: поліція розслідує воєнний злочин

11 червня 2025, 14:48
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Фото: поліція Чернігівської області
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Безпілотник завдав серйозних пошкоджень будівлі, проте повідомлень про поранених немає

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

На Чернігівщині зафіксовано черговий ворожий удар безпілотником. Сьогодні вдень російські військові здійснили атаку дроном на лікарню, розташовану у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. У результаті обстрілу серйозно пошкоджено будівлю медичного закладу - вікна розбиті, а стіни зазнали значних руйнувань.

Відомо, що, на щастя, інформації про поранених чи загиблих наразі не надходило. Після інциденту на місце події негайно прибули співробітники Семенівського відділу поліції. Правоохоронці ретельно фіксують усі наслідки обстрілу та проводять детальну фото- і відеодокументацію.

За фактом атаки відкрито кримінальне провадження відповідно до статті 438 Кримінального кодексу України. Йдеться про воєнні злочини та грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Слідчі вже займаються збиранням доказів, аби притягнути винних до відповідальності.

Поліцейські закликають мешканців не зволікати та повідомляти про будь-які підозрілі об'єкти або дрони у повітрі. Зібрані матеріали стануть частиною доказової бази для подальших розслідувань і можуть бути використані у міжнародних судах.

Нагадаємо, російські окупанти скинули вибухівку на подвір'я мешканця Чернігівщини.

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